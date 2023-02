Plastica e cartoni: mini discarica in strada Valnure. “Situazione fuori controllo”

Discarica abusiva in strada Valnure. Una cittadina segnala i rifiuti abbandonati – anche di grosse dimensioni – nei pressi di San Bonico, ai lati di un campo agricolo, tra le sterpaglie. “La situazione è fuori controllo – spiega la piacentina – l’immondizia lasciata a cielo aperto, purtroppo, aumenta di giorno in giorno. Ci sono anche pezzi di strutture in plastica. Bisogna sanzionare i responsabili”.

Sul caso interviene l’assessore comunale all’ambiente Serena Groppelli: “L’amministrazione intende richiamare l’attenzione di Iren sul tema delle discariche abusive, che di certo rappresentano una criticità nel tessuto urbano di Piacenza. Va detto che i controlli sono costanti e capillari, ma non si può pensare che la maleducazione e l’irregolarità vengano azzerate dall’oggi al domani, o meglio, che la spazzatura abbandonata per terra venga raccolta nell’arco di cinque minuti”. Groppelli lancia un appello: “L’attenzione della collettività fa la differenza, queste azioni di inciviltà rappresentano un costo per tutti”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: