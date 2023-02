Tubo rotto e siccità. Autobotte per ricaricare l’acquedotto a Bobbio

Si è improvvisamente rotto un tubo in polietilene del diametro di 90 millimetri in strada del bosco a Bobbio. Il tubo, tramite una pompa, alimenta il serbatoio. Essendosi interrotta la ricarica del serbatoio è stato necessario ricaricarlo con l’autobotte fino al termine dei lavori di ripristino. Le squadre di tecnici della ditta Xenia, incaricata da Iren, hanno ultimato la riparazione. Cresce intanto la preoccupazione per la siccità.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’