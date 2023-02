Via Roma, ancora rifiuti in strada. Iren: “Costretti a passare ogni giorno”

Risveglio amarissimo per gli abitanti di via Roma che si sono trovati alle prese con l’ennesimo abbandono di rifiuti. Un problema gravoso per il quartiere dove Iren dovrebbe ritirare i rifiuti due volte alla settimana mentre invece gli operatori sono costretti a passare ogni giorno e a volte anche facendo il bis in una sola giornata. La conferma arriva da Domenico Mazzocchi, responsabile del servizio di raccolta e spazzamento del territorio provinciale di Piacenza: “Il nostro obiettivo principale è quello di evitare il disservizio e di mantenere la città pulita – spiega – ci sono però quartieri con più difficoltà di altri”. “È chiaro che i giri “extra” che Iren è costretta a fare per pulire alcune zone come quella di quartiere Roma hanno un costo – spiega l’assessore all’Ambiente Serena Groppelli -, un costo che finora non si è scaricato sulla Tari. Tuttavia il problema è che questi giri extra stanno diventando sistematici, quasi nella norma”.

Il Comune, ma anche Iren, conta di riuscire a portare a casa qualche risultato attraverso un ciclo di incontri coi cittadini: “L’intenzione è quella di organizzare degli appuntamenti in diversi quartieri di Piacenza – spiega Groppelli – insieme a Iren incontreremo i cittadini per spiegare loro come funzioni la raccolta differenziata, come farla in modo corretto, quali sono i servizi a disposizione per un corretto smaltimento dei rifiuti”.

Nel frattempo Iren fa presente che, oltre alla raccolta porta a porta, è attivo il servizio di ritiro rifiuti ingombranti gratuito e a domicilio. Prenotarlo è semplice: basta telefonare al Contact Center 800 212607 attivo da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e al sabato dalle 8.00 alle 13.00 oppure compilare il format sulla pagina online di Iren ambiente. È anche possibile però andare nei centri di raccolta che a Piacenza sono tre: in via XXIV Maggio, in strada Val Nure e in via Pastore.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’