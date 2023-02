“Assemblea On-Er”: la legge sui talenti, gli aiuti al popolo ucraino. Su Telelibertà

La nuova legge sui talenti, gli sviluppi dell’interporto bolognese, l’avvio dei lavori dell’annuale sessione europea e il punto sugli aiuti dell’Emilia-Romagna per il popolo ucraino. Sono i temi al centro della 38° puntata di Assemblea On ER, il settimanale di informazione che racconta le attività dell’Assemblea legislativa in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30.

La Regione investe sui giovani talenti e adotta misure per attrarre e trattenere in Emilia-Romagna ragazze e ragazzi con elevata specializzazione negli ambiti della ricerca e dell’innovazione. L’Assemblea ha infatti approvato la nuova legge che prevede incentivi per nuove assunzioni, percorsi di alta formazione e servizi di welfare, ad esempio per la casa. Inoltre, i consiglieri hanno fatto visita all’interporto di Bologna, dove sono partiti i primi cantieri per l’ampliamento del terminal ferroviario. Sono previsti cinque nuovi binari, aree di carico-scarico e stoccaggio merci, per uno sviluppo complessivo di oltre 115mila metri quadri. Infine, a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, la commissione Cultura fa il punto sulla legge regionale varata a sostegno del popolo ucraino.