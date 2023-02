Gropparello, spazio a misura di bimbo in biblioteca. “Un dono che sa di futuro”

Un dono che sa di futuro. La biblioteca comunale di Gropparello, intitolata a Bruno Cassinari, si arricchisce di uno spazio dedicato ai bambini col fine di accogliere i piccoli lettori e avvicinarli da subito al mondo della lettura. Lo spazio è stato creato grazie alla donazione di Angela Boiardi, professoressa in pensione legata al capoluogo della Val Vezzeno dov’è nata e cresciuta prima di trasferirsi all’età di vent’anni senza mai dimenticare i luoghi della sua infanzia.

“Credo che la lettura sia fondamentale nel percorso di crescita di una persona – le parole di Angela Boiardi -, i bambini più portati alla lettura sono proprio quelli che sin dalla scuola materna vengono abituati a una familiarità con i libri attraverso le letture di genitori e maestre e guardando immagini e illustrazioni”. Da qui l’idea di realizzare un “salotto” immerso nei libri con sedute ideate appositamente per i più piccoli. Lo spazio sarà dedicato alla memoria dei genitori di Angela: Alberta Ferranti e Bruno Boiardi, per anni medico di Gropparello. “Amavano i bambini e questo territorio – racconta Angela -, non vuole essere solo un gesto di affetto in memoria di mamma e papà, ma anche un concreto sostegno alle attività culturali del paese”. Inoltre, grazie alla donazione, le volontarie della biblioteca, di cui fa parte anche Angela, hanno potuto acquistare un nuovo computer che permetterà di rinnovare l’attuale postazione multimediale a servizio di chiunque voglia realizzare ricerche e organizzare approfondimenti.

“Bruno Barbieri è stato un grande medico che ho avuto la fortuna di conoscere – il commento del sindaco Armando Piazza -. La figlia ha scelto il più bello dei modi per ricordare lui e la moglie Alberta, investendo sui bambini e in cultura”. Un regalo che sa di futuro per l’intera comunità della Val Vezzeno. Oltre al nuovo spazio a misura di bimbo, in questi mesi le volontarie hanno riorganizzato l’ampia dotazione di libri, che tocca i 9.000 volumi, per fasce d’età. Contestualmente, prosegue il progetto di collaborazione con la scuola di Gropparello che ha visto l’alternarsi delle classi primarie e secondarie nei locali della biblioteca. I bambini, accompagnati dalle insegnanti, hanno infatti la possibilità di visionare i libri a loro dedicati, scegliere il preferito e capire come funziona una biblioteca.

Proprio per venire incontro alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie Piera Marchioni, la stessa Angela Boiardi, Claudia Marchioni, Piera Merlo, Silvana Caroli, Elena Bocchi, Anna Rossi, Loredana Fermi e Giovanna Cordani – le nove volontarie della biblioteca – si sono rese disponibili a una ulteriore apertura: un sabato mattina al mese, fino a maggio, dalle 10.00 alle 11.30, si aggiunge al normale orario di apertura del sabato pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00. Il nuovo spazio verrà ufficialmente inaugurato sabato 25 febbraio, alle ore 11.00 con la posa della targa in memoria di Alberta e Bruno Boiardi. “Invitiamo tutti a partecipare – sottolinea Piera Marchioni – la biblioteca c’è ed è a disposizione di chiunque ne senta il bisogno”. Oltre alle classiche aperture, in biblioteca continuano gli incontri serali dedicati ai viaggi nel mondo e quelli con autori di libri e racconti.