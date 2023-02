Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi nella baraccopoli di via Nino Bixio, proprio lungo l’argine del fiume Po.

Una densa colonna di fumo nero di è alzata nel cielo, visibile anche a chilometri di distanza.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia, per spegnere i roghi, ma anche per verificare che nessuna persona sia rimasta coinvolta.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà