Allenatore di pallanuoto accoglie in casa due giovani ucraini in fuga dalla guerra

Vadim Rojdestvenskiy, allenatore ucraino della TRS PN Academy Piacenza e responsabile tecnico della squadra partecipante al campionato Promozione e delle squadre giovanili sta ospitando Oleg e Juri, rispettivamente di quindici e sedici anni, giovani profughi ucraini, con la passione per la pallanuoto, scappati dalla guerra e arrivati nella nostra città.

A Piacenza hanno trovato una famiglia “allargata”, potendo anche riprendere a giocare al loro sport del cuore. “Sicuramente sono tornati a vivere una vita normale, a giocare a pallanuoto, ma non va dimenticato che sono fuggiti da un Paese in guerra, e che l’hanno vissuta per diverso tempo”.

L’ARTICOLO DI LEONARDO PIRITI SU LIBERTA’