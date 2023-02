Altoparlanti e cavi dalla Gran Bretagna non in regola: maxi multa delle Dogane

Nel corso dei controlli finalizzati alla repressione delle violazioni in materia di sicurezza dei prodotti e al contrasto ai fenomeni illeciti, i funzionari Agenzia dogane e monopoli dell’Ufficio di Piacenza hanno sospeso l’importazione dalla Gran Bretagna di 750 chilogrammi di prodotti elettrici (subwoofer, altoparlanti e cavi audio, video e di rete) e non elettrici (imballaggi, supporti ed accessori per apparecchi audio).

“La verifica della merce controllata – si legge nella nota – ha accertato per tutti i prodotti l’assenza delle obbligatorie informazioni relative ad un operatore economico stabilito nell’Unione europea e per una parte di essa (subwoofer ed altoparlanti) l’assenza delle obbligatorie dichiarazioni di conformità CE, da produrre sulla base di test tecnici.

La merce, qualora immessa definitivamente in consumo, avrebbe tratto in inganno i consumatori finali circa il reale responsabile in UE dei prodotti”.

Alla ditta importatrice è stata notificata una sanzione complessiva per un importo di 97.000 euro ridotto a 25.000 euro se pagato nel termine di 60 giorni dalla contestazione.

“La tutela della salute pubblica, delle risorse ambientali e delle sostenibilità sono obiettivi, tra gli altri, che quotidianamente Adm persegue per assicurare il benessere di tutti i cittadini” si conclude la nota.