Da Sariano a Roma in bicicletta, due amici tra le bellezze della via Francigena

La vita va vissuta e i sogni nel cassetto, grandi o piccoli che siano, bisogna sempre provare a realizzarli. Un consiglio che ha fatto suo Mauro Segalini, classe 1958, che da tempo cullava il desiderio di affrontare un’avventura a contatto con la natura e con la bellezza di monumenti e borghi storici. “L’idea è nata appena prima di andare in pensione – racconta Mauro -, purtroppo è arrivata la pandemia che ha stravolto tutti i piani e quindi ho dovuto aspettare altri due anni”. L’idea, divenuta realtà, di cui parla Mauro, vigile andato in pensione dopo 38 anni a servizio tra le strade prima di Gropparello e poi dell’intera Unione Val Nure Val Chero, è quella di pedalare in sella alla propria bici fino a Roma, la città eterna.

Da Sariano, frazione di Gropparello dove vive, a Piacenza e poi Fornovo, Berceto, Massa-Carrara, le meravigliose colline toscane tra Lucca, San Miniato, San Gimignano, Siena, San Quirico e la val d’Orcia – “dove hanno girato una delle scene più toccanti del film ‘Il Gladiatore’ quando il protagonista Massimo Decimo Meridio cammina nei Campi Elisi” precisa Mauro -, e poi in giù verso il lago di Bolsena, Viterbo, Sutri, Formello fino alla capitale seguendo tappa per tappa la via Francigena. Insieme a Mauro, Stefano Morroni, di quattro anni più giovane, sottufficiale dell’esercito attualmente a riposo. “Gli aspetti più belli del viaggio che lo rendono indimenticabile – ricordano i due amici – hanno il volto delle persone che abbiamo incontrato: a Siena abbiamo conosciuto un ex fantino che ha partecipato a diversi pali, a Formello un arbitro in pensione che appena ha saputo di dove eravamo ci ha raccontato di aver diretto diverse volte i fratelli Inzaghi e di essere molto legato a Simone e poi gli scambi di battute con le decine di ciclisti che abbiamo incontrato lungo il percorso”.

Mauro e Stefano hanno percorso 700 chilometri suddivisi in quattordici tappe e sedici giorni di quella che amano definire “un po’ avventura, un po’ viaggio turistico tra storia, cultura e tanta bellezza”. Una volta arrivati a Roma, ad aspettarli c’era Alfredo Bongiorni, presidente della scuola ciclismo Piacenza, associazione per la quale Mauro collabora da anni come volontario andando nelle scuole a parlare di educazione stradale attraverso lezioni e attività sulle due ruote. Con Bongiorni, i due amici sono ritornati verso casa cullando già qualche idea su possibili altre meta da vivere, naturalmente, in sella alle bicilette.

