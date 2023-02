Dopo l’addio a Fivi, Piacenza Expo dal 18 al 20 novembre organizza la Fiera dei Vini

Da sabato 18 a lunedì 20 novembre Piacenza Expo organizzerà la Fiera dei Vini, una nuova mostra-mercato dedicata ai vini di produttori rappresentativi dei terrori italiani.

“A Piacenza, quindi, la storia continua – si legge nella nota dell’ente fieristico – Le opportunità di sviluppo generatesi dopo la chiusura della felice esperienza decennale con i Vignaioli Indipendenti porteranno, nei funzionali padiglioni di Piacenza Expo, un’esposizione organizzata in modo da offrire al visitatore un comodo percorso alla scoperta dell’Italia del vino. Aziende provenienti dalle regioni vitivinicole italiane, molte delle quali del tutto inedite al grande pubblico, animeranno con entusiasmo e qualità la fiera”.

“Piacenza Expo, che avrà la regia diretta di questo nuovo evento è stata tra le prime società fieristiche italiane a sperimentare la formula della mostra-mercato dei vini – dichiara l’amministratore unico, Giuseppe Cavalli – con la possibilità per i visitatori di fare acquisti direttamente dai produttori. La nostra struttura vanta un’esperienza organizzativa ultradecennale in questo settore e una posizione logistica strategica, facilmente raggiungibile non solo da Milano, dalla Lombardia e dalle altre regioni confinanti, ma da tutta Italia. Dopo aver chiuso la felice esperienza con i Vignaioli Indipendenti abbiamo subito iniziato a dialogare con numerosi produttori italiani, raccogliendo sinceri attestati di stima nei confronti di Piacenza Expo e anche tantissimi consensi e pre adesioni per questa nuova fiera che può già potenzialmente contare, quindi, su numeri altamente positivi”.

“Crediamo molto in questo progetto e nell’esperienza che abbiamo acquisito negli anni – prosegue Alessandra Bottani, responsabile della manifestazione – la comunicazione, da sempre il punto di forza, avrà un respiro più internazionale perché il nostro obiettivo è quello di operare sul mercato continentale con sempre maggiore efficacia”.

“Piacenza Expo – dichiara il coordinatore generale, Sergio Copelli – rilancia la propria storia di centro commerciale naturale per i vini italiani, mantenendo da un lato il collaudato format espositivo valorizzato da una ragionata selezione delle produzioni vitivinicole, e dall’altro coinvolgendo la città con “innovativi fuori salone” per completare le esperienze fieristiche delle migliaia di visitatori ed espositori attraverso iniziative in grado anche di generare un indotto economico importante in questo periodo”.

Non mancheranno, tra gli eventi collaterali, momenti di aggiornamento professionale per tecnici e produttori con originali e utili forum.

Le aziende che volessero partecipare potranno pre-accreditarsi sul sito www.fieradeivini.it a partire dal 15 marzo. Le candidature verranno validate dalla segreteria organizzativa coadiuvata da una rosa di curatori che, ogni anno, si alterneranno al fine di garantire un livello qualitativo degli espositori e originali proposte all’evento.

La Fiera dei Vini 2023, accanto alle prime due giornate dedicate al BtoC, conferma anche la giornata del lunedì che vede la crescente presenza di operatori professionali del settore commerciale e HoReCa, sia italiani che esteri.