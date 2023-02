I dati di Iren: “Nel Quartiere Roma 302 abbandoni di rifiuti in un anno”

In un anno è capitato almeno 302 volte. Tanti sono gli abbandoni di rifiuti verificati e controllati da Iren Ambiente nel quartiere Roma nel 2022: di questi 63 sono risultati proprio in via Roma. E anche quest’anno la situazione non è migliorata dato che in neppure due mesi gli episodi di abbandono di rifiuti verificati da Iren sono stati una cinquantina. 48 per la precisione, di cui 8 in via Roma con 4 sanzioni complessive. Ma evidentemente non basta dato che proprio ieri qualcuno ha abbandonato un forno, una televisione e diversi sacchi neri.

“Anche nel 2023 nel quartiere l’attività degli ispettori ambientali di Iren è proseguita – fanno presente dalla società – i colleghi hanno eseguito 48 controlli su abbandoni di rifiuti e hanno dato quattro sanzioni. Nello specifico nella sola via Roma i controlli sono stati otto con due sanzioni comminate”.

