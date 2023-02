Scappa all’alt: 25enne inseguito e denunciato. Non aveva la patente

Senza patente, senza assicurazione e con un arma da taglio a bordo, all’alt della polizia provinciale per un normale controllo ha tentato il tutto per tutto e ha accelerato fulminando il posto di controllo. E’ così incominciato l’inseguimento che si è concluso con il fermo di un venticinquenne di Piacenza.

E’ accaduto mercoledì pomeriggio. Il giovane al volante della sua automobile sfortunatamente per lui si è imbattuto in una pattuglia della polizia provinciale nei pressi di Montale. Non si è fermato all’alt degli agenti, consapevole che senza patente (mai conseguita) e senza assicurazione, se preso, l’avrebbe pagata a caro prezzo.

Così, l’improvvisato automobilista ha proseguito a tutta velocità per Piacenza inseguito dall’autopattuglia della polizia provinciale che nel frattempo via radio ha diramato a tutte le autopattuglie in zona che vi era in corso un inseguimento. L’auto fuggiasca ha raggiunto la città immettendosi nel quartiere della Farnesiana, dove è stato fermato e denunciato per guida senza patente e per porto abusivo di un cutter, sanzionato anche per non aver assicurato il veicolo che è stato sequestrato.