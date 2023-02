Castel San Giovanni: attraversamenti pedonali illuminati entro fine anno

Entro la fine dell’anno anche gli attraversamenti pedonali di piazzale Gramsci, piazzale Carona, via fratelli Bandiera e via Allende saranno illuminati e messi in sicurezza. L’impegno lo ha preso il sindaco Lucia Fontana durante l’ultima seduta del consiglio comunale, in risposta ad una sollecitazione delle minoranze.

“Entro l’anno si riesce a farlo? Solo allora ci sentiremo soddisfatti” ha chiesto Roberta Bargiggia. Il suo gruppo (che rappresenta Civiltà Castellana) più volte in passato ha battuto sul chiodo della mancata sicurezza degli attraversamenti pedonali di Castel San Giovanni.

“Ci metto la faccia – ha risposto il sindaco – entro l’anno si fanno”. Gli attraversamenti saranno illuminati sulla scorta di quelli di viale Amendola.