“Cuore della donna”. Dottori da tutta Italia a sostegno della medicina di genere

Decine di medici, dottori e professionisti provenienti da tutta Italia sono arrivati a Piacenza per un convegno dedicato alla medicina di genere, con l’obiettivo di diffondere la cultura di una medicina personalizzata e di creare una “rete” di collaborazione tra specialisti in cui si parli lo stesso linguaggio. Perché tra uomo e donne sono svariate le esigenze e i differenti fattori di rischio. “Un evento importante per la nostra città – commenta Daniela Aschieri, direttore del reparto di Cardiologia dell’Ausl di Piacenza – che ci permette di capire la cardiopatia nelle donne è profondamente diversa. Le donne tendono a sottovalutare la loro sintomatologia e poi c’è un mondo dietro di differenze fisiopatologiche prese in considerazione dagli esperti”. Responsabili scientifici dell’evento intitolato “Dolcemente complicato, il cuore della donna tra mito e realtà” Daniela Aschieri, Maria Giulia Bolognesi e Maria Alberta Cattabiani.

“Partendo dall’idea che la morte per infarto è molto più frequente nelle donne che negli uomini – sottolinea Claudio Bilato, primario di Cardiologia all’ospedale di Arzignano – bisogna studiare cause e fattori di rischio. Necessario investire in prevenzione, controllare colesterolo e peso e contrastare l’abitudine a fumare sigarette”. Nonostante l’approvazione in Italia del Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere del 2018, l’attenzione sulle differenze di genere nelle cure non è sempre compresa. In ambito cardiovascolare le donne sono sempre state poco studiate perché ritenute “protette” per motivi ormonali. Pertanto, l’obiettivo del congresso è stato quello di focalizzare, sulla base della medicina di genere, aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici riguardanti la cardiopatia ischemica, aritmie e scompenso cardiaco con la finalità di diffondere la cultura di una medicina personalizzata e di creare una “rete” di collaborazione tra specialisti in cui si parli lo stesso linguaggio.