Giovane accoltellato alla gamba: polizia blocca il presunto aggressore

La polizia ha bloccato un egiziano di 20 anni sospettato di essere coinvolto in un accoltellamento avvenuto oggi, 24 febbraio, in via IV Novembre, a Piacenza. Sarebbe accusato di aver accoltellato a una gamba un coetaneo di origini straniere dopo una lite tra i due. Il ferito è finito all’ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Il 20enne è stato invece accompagnato in Questura.

