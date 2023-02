La mamma di Sara Tu: “Mia figlia è un angelo, noi non dimentichiamoci di amare”

“Se non mi avessero trattenuta, mi sarei buttata nelle fiamme pur di provare a salvare mia figlia”, spiega la mamma di Sara Tu, Mai, che arrivò in Italia a 13 anni dal Laos. Tre figli, una vita di lavoro con il marito di origine vietnamita, doppi turni, mai un “no”, a nessuno: “Se c’è bisogno ci si aiuta. Questo ho voluto insegnare a mia figlia. Il giorno della sua laurea le ho detto che non sarebbe stato il camice bianco a fare di lei una farmacista. Serviva cuore. Lei mi ha ascoltata, è entrata nel cuore di tutti. Per questo in questo dolore invito tutti ad amarsi, di più”.

Eseguita l’autopsia sul corpo di Sara dopo l’incidente di sabato sera su una strada alzaia nella zona di Puglia di Calendasco, il feretro è stato accolto nella cappella della chiesa di San Nicolò, il paese dove la giovane farmacista era nata e viveva. Il funerale di Sara sarà celebrato domani, sabato, alle 11. Molti familiari sono arrivati in queste ore dalla Francia.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’