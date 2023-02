Lupi nel cortile di un’azienda agricola. “La preoccupazione è per gli animali domestici”

Si ormai non fanno più notizia, ma sono sempre di più i cittadini allarmati per la loro presenza nelle vicinanze dei centri abitati. Si tratta dei lupi, animali che sembrano aver perso quell’innata diffidenza verso l’uomo. Sono infatti sempre di più gli avvistamenti tra le case, le fattorie e i campi agricoli della nostra provincia.

In questo video, inviato alla nostra redazione da Fausto Guerra, sono tre i lupi che scorrazzano nel cortile di un’azienda agricola nelle campagne tra Castell’Arquato e Fiorenzuola. “Chissà se ci verranno in aiuto a contenere la popolazione di cinghiali in forte ed eccessiva crescita – si chiede Fausto -, ad ora però i più preoccupati sono gli animali domestici”.