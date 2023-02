Montagna, Taruffi: “Un milione di euro per la manutenzione delle strade”

Sul territorio montano della provincia piacentina arriverà 1.150.000 euro per la manutenzione ordinaria delle strade. E’ la bella notizia che l’assessore regionale a montagna e aree interne, politiche giovanili e welfare, Igor Taruffi ha portato ieri pomeriggio ai sindaci delle alte valli piacentine riuniti nella sala consiliare di Bettola. Un incontro chiesto dallo stesso assessore regionale per conoscere i rappresentanti delle amministrazioni dell’Appennino e comprendere esigenze e difficoltà dei loro territori. Degli 11milioni di euro totali (in parte risorse regionali e in parte nazionali), che saranno distribuiti in tutta l’Emilia Romagna, 1.150.000 euro sono le risorse destinate alle alte valli piacentine. In particolare: al Comune di Alta Valtidone arriveranno 67mila euro, all’Unione Valli Trebbia e Luretta 550mila euro, all’Unione Alta Valnure 332mila euro, Alta Valchero 70mila euro e all’Unione Valdarda 132mila euro.

L’articolo di Nadia Plucani su Libertà