Processo per sequestro di persona, arriva lo stop con la riforma Cartabia

Sequestri di persona, furti, lesioni per incidenti stradali. Sono alcuni dei reati per i quali non si faranno più processi se mancherà la querela della persona offesa. Lo prevede la riforma Cartabia, che ha tra i suoi obiettivi alleggerire il lavoro dei tribunali ingolfati dai troppi processi. Tanti i casi anche a Piacenza che finiranno con un “non luogo a procedere”, come è avvenuto per quello della donna sequestrata dall’ex compagno che la caricò in auto per portarla in Romania contro la sua volontà. Lei non ha mai voluto denunciarlo e il giudice ha chiuso il procedimento per mancanza di querela.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’