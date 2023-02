Senza lavoro a 53 anni. “Non avrei mai immaginato una situazione simile”

“Se qualcuno me lo avesse detto, che mi sarei trovata così a 53 anni, non ci avrei creduto. Mi sono sempre arrangiata da sola, è molto avvilente ora per me essere così”. Trovarsi “così” per Federica (il nome è di fantasia) significa nell’ordine: senza lavoro e a breve senza una casa. Con un mutuo da 600 euro sulle spalle. Sola, con l’unica compagnia di tre gatti e tre cani che riesce a curare grazie all’aiuto – “preziosissimo” sottolinea lei – di Lav Piacenza.

Una situazione così a Federica non era mai successa: “Ho 53 anni, quando ho cominciato a lavorare ne avevo venti: era il 1990 – spiega – ho sempre fatto l’impiegata amministrativa in una ditta edile. L’ho fatto per trent’anni”.

“Il titolare della ditta dove lavoravo è mancato e dopo poco anche l’azienda ha chiuso: in breve mi sono trovata senza un lavoro – spiega la piacentina – ma non mi sono persa d’animo: mi sono rivolta subito alle agenzie e per un po’ sono riuscita ad andare avanti”.

Da qualche mese Federica si trova senza lavoro: “Cerco un lavoro e anche una casa – spiega la piacentina – Per un mese avrò ancora la disoccupazione e poi? Dopo trent’anni di lavoro davvero non mi sarei aspettata di trovarmi così”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’