“Se regali armi, regali morte”. A un anno esatto dall’invasione russa in Ucraina e dallo scoppio del conflitto, la comunità piacentina non si rassegna ed è tornata a riunirsi per chiedere pace e lo stop all’invio di armi.

Nessuna bandiera di partiti o associazioni, solo l’arcobaleno della Pace a fare da filo conduttore del corteo che dalla stazione di Piacenza è approdato in piazza Cavalli, illuminato dalle fiaccole dei militanti.

Diversi gli slogan, da “Basta all’invio di armi” a “Pace, giustizia e solidarietà” passando per “Abbasso le armi, in alto i salari”.