Val Tidone, sorpresi al volante senza patente: multa da cinquemila euro

Un quarantenne residente in Val Tidone è stato denunciato dagli agenti della Polizia locale di Castel San Giovanni che lo hanno sorpreso a guidare sotto i fumi dell’alcol. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Altri due incauti automobilisti sono stati sorpresi dalla Polizia locale a guidare senza patente. Per entrambi è scattata una multa da 5 mila euro e il fermo dell’auto per tre mesi.

