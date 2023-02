Albina e il suo coraggio lungo un secolo a Lisore. “Amici, cent’anni sono fin troppi”

Albina Raggi nacque a Lisore il 24 febbraio 1923. Ma all’anagrafe di Cerignale risulta registrata il giorno dopo, perché il 24 c’era troppa neve sulle strade e il papà non riuscì a raggiungere a piedi il municipio. Oggi Albina compie un secolo di vita.

Non ha mai voluto lasciare la casa in sassi dove vive ancora. Una vita non semplice, mai una lamentela. Eppure, per punirla crudelmente di chissà cosa durante la guerra che già le portò via un fratello deportato per due anni in Germania, le squadre fasciste la obbligarono a bere l’olio di ricino; anche lì lei non si piegò, la sua schiena è sempre stata dritta, come nei campi, nella terra dove lavorava duramente sotto al sole a oltre trenta gradi in estate, rimasta a crescere il figlio da sola.

“Cent’anni sono troppi, troppi”, ripete lei sorridendo.

