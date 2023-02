Auto abbandonata da due anni a bordo strada diventa una discarica a cielo aperto

All’inizio era solo un’uto. Abbandonata, ma integra. Oggi è una carcassa spolpata, “pezzo forte” di una piccola discarica a cielo aperto. Accade in via Martelli, quasi all’incrocio con via Stradiotti là dove la città cede il passo alla ferrovia e poi alla logistica. A pochi passi dalla sede dell’unità cinofila della Croce Rossa di Piacenza. A novembre 2021 una macchina è stata abbandonata in un campo, troppo vicino alla strada per passare inosservata. Sono passati mesi, poi un anno, poi altri mesi. L’auto abbandonata ha incominciato a perdere pezzi: via le ruote – rubate subito – poi un sedile, gli specchietti retrovisori laterali, i fari anteriori e posteriori. Qualsiasi cosa fosse asportabile è stata portata via. La macchina così “spolpata” è rimasta lì: ma intorno hanno iniziato a fare la loro comparsa anche altri rifiuti. All’inizio erano detriti di muri e mattoni, oggi sono due mobili in legno, una porta, delle piastrelle in graniglia, un copertone di un camion, delle scatole di legno, persino un lampione gettato all’interno dell’auto, proprio al posto di guida, davanti al volante. L’elenco del degrado è lungo: in pratica dall’abbandono di una sola macchina è nata una discarica in città.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà