Castel San Giovanni, merci al polo logistico su rotaia. “Il binario è quasi pronto”

Far entrare le merci dentro la logistica di Castel San Giovanni su rotaia, e non su gomma, non è più solo una proclamazione di intenti. Il tanto agognato progetto pare aver trovato la giusta definizione. “Sono stati trovati la sintesi e l’accordo tra tutti i soggetti interessati – ha annunciato il sindaco Lucia Fontana – e credo, a brevissimo, di poter dare alla stampa e alla comunità la notizia dell’effettiva attivazione del binario”.

L’utilizzo del binario, che già esiste e collegando la stazione dei treni al polo logistico, da anni viene auspicato ma non si è mai concretizzato. La sua importanza sta nel fatto che consentirebbe di alleggerire il traffico cittadino da una parte dei mezzi pesanti. I soggetti coinvolti sono diversi: Enel, ferrovie, operatori della logistica, amministrazione comunale. A quanto pare adesso l’accordo è stato siglato, ma prima dell’effettivo utilizzo occerrerà superare diversi ostacoli di natura tecnica. Uno riguarda ad esempio la pista ciclopedonale della logistica che in una parte incrocia proprio il binario.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’