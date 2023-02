Con Luca Grassini i valori del Rotary club incontrano le auto d’epoca per fini benefici

Non tutti sanno che all’interno del Rotary International esiste l’Achafr(Antique Classic and Historic Automobile Fellowship of Rotarians) la cui sezione italiana Araci (Associazione Rotariana Automobili Classiche Italia, dedicata agli appassionati di veicoli d’epoca), conta attualmente circa 250 associati conquistandosi il primato di essere la più numerosa al mondo. Anche Piacenza ha l’orgoglio di avere una rappresentanza, all’interno del Rotary Club Piacenza Sant’Antonino del Distretto 2050, con il socio Luca Grassini, che attivamente da anni partecipa a tutte le iniziative nazionali e internazionali le quali, attraverso tour e competizioni con le auto storiche, sono sempre connotate da finalità benefiche di volta in volta differenti.

Infatti, i veri traguardi conseguiti durante le svariate manifestazioni e competizioni sono rappresentati dai risultati ottenuti in ottica benefica. In particolare, dall’edizione Coast to Coast del 2016, tenutasi nei territori del piceno da poco devastati dal terremoto, l’organizzazione ha indirizzato tutte le proprie risorse, coinvolgendo anche il Rotary International, alla realizzazione di vari interventi di solidarietà alla popolazione locale. Tante altre edizioni si sono sempre svolte nel mese di ottobre, tra il 2019 e il 2021, interessando rispettivamente la zona del delta del Po e Ferrara, i colli bolognesi e l’Appennino Parmense, unendo l’interesse culturale a quello gastronomico ed ovviamente alla storia motoristica visitando alcune delle case più iconiche come la Lamborghini, la Pagani e la Dallara.

“Sarebbe molto interessante e utile al nostro territorio e al settore alberghiero ed enogastronomico se si riuscisse ad organizzare un’edizione nel Piacentino – la proposta di Maria Grazia Sabato -, lungo le strade delle nostre spettacolari colline, dal momento che confluiscono sempre una media di una cinquantina di vetture d’epoca, con relativi equipaggi, provenienti non solo da tutta Italia, ma anche dall’estero, e la durata è di diversi giorni, con una risonanza decisamente di ampio respiro oltre i nostri confini. Nel frattempo non ci resta che aspettare i prossimi risultati delle future competizioni del nostro piacentino.”