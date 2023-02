Folla a Zerba per l’ultimo saluto a Paolo Borrè: “Gli siamo tutti riconoscenti”

Decine di persone, centinaia, in chiesa a Zerba per l’ultimo saluto a Giovanni Paolo Borrè, sindaco per 25 anni e assessore in Comunità montana. Tanti gli applausi, gli abbracci, per questo simbolo della Valboreca: “Gli dobbiamo essere tutti riconoscenti, con lui Zerba entrò nel progresso”, ha detto don Enzo Manici. Sull’altare intervenuto l’ex sindaco di Cerignale Massimo Castelli: “Faceva parte di quella generazione di sindaci che portarono luce e acqua nelle case, e fecero le strade d’Italia”. Un ricordo arriva da Mario Spezia, presidente di San Martino: “Pensava, ogni giorno, di poter cambiare il mondo. Giovanni ha cambiato in meglio il mondo nel quale viveva”. Tanti gli abbracci alla moglie Carla e ai figli Claudia e Giuseppe. Presente il gonfalone comunale.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’