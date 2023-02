Grande festa per l’Anpi di Borgonovo e Ziano: 140 soci rinnovano l’adesione

L’Anpi di Borgonovo e Ziano ha chiamato a raccolta i suoi iscritti. Lo ha fatto in occasione di una grande festa tenutasi al cento pensionati di Borgonovo. Durante la festa sono stati 140 i soci, tra cui una decina di nuovi iscritti, che hanno deciso di rinnovare la loro appartenenza all’associzione guidata da Graziano Balduini. Il primo appuntamento l’Anpi lo dà venerdì 17 marzo in via XXV Aprile a Borgonovo, quando verrà inaugurato un Giardino della Costituzione. Gli studenti saranno chiamati a piantare 12 alberi, tanti quanti sono i principi fondanti della Carta Costituzionale.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’