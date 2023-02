L’inverno batte un colpo. Allerta meteo nel Piacentino: domenica tra neve e vento

L’inverno batte un colpo di domenica. Dopo le temperature miti di questi giorni, grazie a una massa di aria fredda proveniente dai Balcani, già nelle prime ore della giornata di domani, si manifesterà un rapido peggioramento del tempo con annesso abbassamento delle temperature.

“L’aumento della ventilazione da nord-est è previsto già nel corso della notte e interesserà l’intera regione con venti di burrasca moderata, intensità tra i 74 e gli 88 chilometri orari – riferisce la Protezione civile della regione Emilia-Romagna -. Previste inoltre precipitazioni con nevicate inizialmente a quote alte, ma in rapido abbassamento fino ai 300 metri nel pomeriggio di domenica, con accumuli intorno ai 5-15 centimetri nelle fasce collinari e tra i 10 e i 20 nell’aree montane”.

Per il territorio piacentino, la Protezione civile ha diramato un’allerta di color giallo in particolare per quanto riguarda le precipitazioni nevose e il rischio legato all’aumento della ventilazione.