Mandato europeo: squadra mobile di Piacenza arresta un cittadino romeno

Ieri mattina, 24 febbraio, la squadra mobile della questura di Piacenza ha dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo a carico di un cittadino romeno 34enne, ricercato dalle autorità romene per aver cagionato lesioni ad un connazionale nella zona di Botosani. Condannato ad un anno e mezzo di reclusione, era da un mese attivamente ricercato dalle autorità al fine di provvedere alla sua carcerazione.

La polizia romena, una volta appreso che il ricercato potesse essere in Italia, ha allertato, tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, la squadra mobile di Piacenza, che nel giro di pochissimo tempo ha rintracciato il soggetto arrestandolo in esecuzione del mandato di arresto europeo. Al termine degli atti di rito, il soggetto è stato associato presso la locale casa circondariale.