Polentata a Piozzano. Diego: “Vogliamo regalare due tandem ai ragazzi autistici”

Acquistare due tandem per i disabili, per dare loro la possibilità di spostarsi, perché da soli non potrebbero farlo, condividendo l’esperienza del viaggio. È questo l’obiettivo della polentata per beneficenza di domani, 26 febbraio, nel salone parrocchiale della chiesa di Piozzano a partire dalle 11.00. L’iniziativa nasce dalla felice collaborazione fra il Gruppo alpini di Piozzano e l’associazione “Il tandem volante” di Diego Guerriero con una finalità preziosa: il ricavato della festa verrà utilizzato per l’acquisto di due tandem che saranno donati all’associazione “Progetto Autismo FVG” che si occupa del sostegno ai ragazzi autistici in provincia di Udine. “La consegna dei tandem si terrà durante l’adunata degli alpini di Udine – spiega Guerriero. Insieme ad altri tre alpini partirò l’11 maggio da Piacenza per arrivare a Udine il 13 maggio e consegnare i due tandem all’associazione.

È possibile mangiare nel salone parrocchiale telefonando al 338/8717427 (Angela) o prenotare piatti da asporto al 371/1555683 (Diego).