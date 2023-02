Rifiuti zootecnici sversati nei giorni dell’emergenza smog: tre sanzioni

Nei giorni scori i carabinieri della stazione forestale di Piacenza hanno effettuato numerosi controlli sul corretto impiego di effluenti di allevamento (rifiuti zootecnici) in aree agricole. Tali controlli, che hanno riguardato le aree del capoluogo piacentino, sono stati svolti nei giorni di divieto previsti dalle misure emergenziali per la qualità dell’aria ed in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

Nel corso di tali attività sono state contestate tre violazioni al regolamento regionale che normano il mancato rispetto delle tecniche agronomiche sull’impiego di effluenti, per l’importo complessivo di 3.096,00 euro di multe.