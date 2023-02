Uova di Pasqua in sostegno ai giovani con autismo: via alla lotteria. “Servono educatori”

Più educatori per le attività in supporto ai ragazzi autistici e alle loro famiglie. È l’obiettivo che l’associazione “Piacenza in blu” punta a raggiungere con una nuova raccolta fondi rivolta a tutta la cittadinanza verso l’imminente periodo delle festività pasquali: la vendita di biglietti di una lotteria benefica, al prezzo di tre euro l’uno, con in palio 17 uova di cioccolato di grandi dimensioni. I tagliandi sono acquistabili in altrettanti negozi di città e provincia. “La nostra associazione si occupa di giovani con disabilità, in particolare con disturbi dello spettro autistico – spiega la presidente Laura Pedretti – proponendo esperienze per il tempo libero. Le famiglie intercettate sono circa 30, ora c’è la necessità di aumentare la presenza degli educatori, ad oggi sei professionisti per otto ore alla settimana”.

Da qui, dunque, l’iniziativa solidale delle uova di Pasqua in collaborazione con il commerciante Valter Bulla, che offre le sorprese all’interno degli enormi “scrigni” di cioccolato. È possibile trovare i biglietti della lotteria benefica nei bar “L’una per te” in via Beverora, “Giardino” a San Nicolò, “Olimpico” in via Martiri, “Mazzini” nei pressi di via Cittadella, “Gelateria” a Gragnano, “L’angolo del caffè” a Rivergaro, “Battisti” in largo Battisti, “Sette platani” in via Santa Franca, “Prima porta” in strada Caorsana, “Pisarei fa blues” in via Cittadella”, “Caffè art” in via Genova, “Due stadi” in via Boselli, “Coppa d’oro” in via Manfredi, “Caffè Blanco” in via Boselli e “Teto’s” a San Bonico, nonché nel Centro carni equine alla Farnesiana e nella panetteria Giusy a Podenzano. L’estrazione si terrà il 1° aprile.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: