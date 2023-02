Dalle escursioni ai laboratori: la nuova associazione AriAnuovA si presenta

C’è una nuova associazione a Castel San Giovanni. Si chiama AriAnuovA. Le promotrici di questa nuova realtà, che ha sede nella frazione collinare di Creta, si sono presentate pubblicamente aprendo la loro casa, e invitando i castellani a prendere un aperitivo insieme a loro. A questo primo evento informale ne seguirà un secondo. Sabato 18 marzo alle 16,30 l’associazione si presenterà invece in veste ufficiale a Villa Braghieri. Nel frattempo le socie hanno già in mente una serie di attività, tra cui escursioni esperienziali nella natura con la guida escursionistica(non appena il tempo lo consentirà). Tecniche di rilassamento con la psicoterapeuta, laboratori di cucina con il medico nutrizionista C. Per contattare l’associazione si può scrivere a [email protected]