Le donne nel lavoro e nell’arte: mostra a Ottone dall’8 marzo

In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della Donna, il Comune di Ottone in collaborazione con l’associazione Topomastica Femminile, organizza una mostra a tema “Donne: lavoro e arte”.

L’inaugurazione della mostra, allestita nella sala del consiglio comunale presso il Municipio , si svolgerà mercoledì 8 marzo alle ore 10.00 con la presenza della referente dell’associazione, Venera Trimarco e con gli studenti della scuola.



La mostra raccoglie un ricco repertorio di foto di targhe stradali con intitolazioni a categorie di lavoratrici e a singole protagoniste, immagini sul tema del lavoro femminile e documenti che hanno lo scopo di sollecitare una riflessione sull’impegno femminile e testimoniare la fatica ma anche i successi raggiunti per la parità.

Le targhe stradali i restituiscono storie femminili dimenticate e contribuiscono a mantenere vivo il ricordo di grandi donne per le nuove generazioni.

Le foto di “Note femminili” illustrano una parte significativa del mondo musicale cancellata dalla storiografia europea dell’Ottocento; compositrici e musiciste evidenziano un’identità sociale discriminatoria e misogina che ha negato alle figure femminili ogni visibilità e memoria.



Il Comune di Ottone quest’anno è socio sostenitore di Topomastica Femminile ,associazione nazionale che nasce nel 2012 con l’intento di restituire visibilità alle donne che hanno contribuito, in tutti i campi, a migliorare la società, e ha altresì aderito alla campagna “8marzo: 3 donne, 3 strade”, che si prefigge di intitolare le prossime vie, aree verdi, sentieri età a figure femminili, attivando un confronto partecipato con i cittadini per la ricerca dei nomi.

Il vicesindaco Maria Lucia Girometta: “Il Comune di Ottone nella giornata dell’8 marzo, nonostante i tanti problemi e le avversità degli ultimi anni, legati al Covid e al periodo di grandi difficoltà economiche, non dimentica di ricordare chi, da sempre lotta, lavora e costruisce per una società migliore e uguale per tutti: le donne”