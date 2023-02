Condanna definitiva per violenza sessuale sulla nipotina: straniero in carcere

La Squadra Mobile della questura di Piacenza ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia a carico di un cittadino straniero classe 1976, che è stato condannato con sentenza definitiva a 2 anni ed 8 mese di reclusione.

I reati sono stati commessi tra il 2017 ed il 2019 ai danni della nipote, ai tempi minorenne.

Le indagini coordinate dalla Procura di Piacenza e svolte dalla Squadra Mobile, avevano permesso di raccogliere gravi elementi a carico dell’uomo, poi condannato.

La nipote era stata da subito collocata in una struttura protetta e a carico dell’uomo era stata emessa la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Ora è stato portato alle Novate per espiare la condanna.

