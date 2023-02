A vent’anni dalla scomparsa Piacenza rende omaggio a Fausto Vigevani

“Fausto Vigevani, l’uomo, il sindacalista, il politico: la sua storia, la nostra storia”. Questo il titolo scelto per commemorare, a venti anni dalla scomparsa, Fausto Vigevani, piacentino, senatore e sottosegretario ma prima di tutto sindacalista della Cgil di Piacenza e poi al vertice del sindacato con Luciano Lama e Fausto Trentin, e poi a capo della Fiom nazionale, prima dell’elezione a senatore e poi la nomina a sottosegretario alle Finanze con i governi Prodi e D’Alema; carriera politica terminata con la rinuncia al vitalizio.

L’appuntamento è per sabato 4 marzo alle ore 10:00 in sala Nelson Mandela (via XXIV Maggio, 18) per un evento pubblico organizzato da Cgil di Piacenza e associazione Labour “Riccardo Lombardi”.

A venti anni dalla scomparsa, Piacenza vuole rendere omaggio a una figura pubblica di primo piano della storia italiana, partito da Piacenza ma poi passato a Novara – dove fu segretario generale della locale Camera del Lavoro – e arrivato a Roma con ruoli di primo piano tra gli anni ’70 e ’90 seppe distinguersi per lungimiranza e competenza, fino alla morte avvenuta a Roma nel marzo del 2003.

Lo ricorderanno Carlo Pronti, amico di gioventù, già segretario generale del Coreco e consulente d’azienda; Gianfranco Dragoni, già segretario generale della Cgil di Piacenza; Ferruccio Danini, compagno di Vigevani negli anni di Novara; Renato Matteucci, Davide Vanicelli, presidente associazione Labour; Giorgio Benvenuto, già segretario generale nazionale della Uil e deputato, Tania Scacchetti della Segreteria nazionale Cgil e Ivo Bussacchini, segretario generale Cgil Piacenza.