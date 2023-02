Ladri bloccati in una cantina a rubare vino, tra cui un pregiato Barolo: denunciati

Presunti ladri di bottiglie di vino che forse volevano bersi direttamente sul posto, così almeno è quanto emerso lunedì in tribunale da una testimonianza di una capapattuglia della volante di polizia. Il furto era stato messo a segno in un cantina di un condominio della Farnesiana nell’agosto di due anni fa. I ladri che erano tre, erano stati colti con in flagranza dalla polizia. Ieri, 27 febbraio, il processo, due gli imputati perché il terzo, minorenne, risponderà dell’accusa di furto al tribunale dei minori di Bologna. Come raccontato dalla capapattuglia della volante i tre accusati erano stati trovati in una cantina: “Arrivando nella cantina del palazzo dove ci avevano segnalato il furto avevamo trovato porte scassinate e una era chiusa, abbiamo spinto per aprirla ma, all’interno, c’era qualcuno che opponeva resistenza”. Alla fine i tre erano stati bloccati e denunciati per furto. I fatti erano avvenuti nell’agosto del 2021, il processo è stato rinviato.

