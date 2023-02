Incidente in mattinata a Podenzano. Per cause da chiarire, un’auto è uscita di strada ed è finita contro un muro in via Roma.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Pubblica assistenza di Ponte dell’olio, i vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia stradale. La donna alla guida è stata condotta in ospedale a Piacenza dall’ambulanza.