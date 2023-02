“Pronto intervento dei servizi sociali”: il nuovo avamposto per fragili in zona stazione

Un “pronto intervento” dei servizi sociali attivo nelle ore notturne e nei fine settimana. Cioè le fasce in cui i bisogni rischiano di non trovare una risposta strutturata. I locali sono pronti, ora si attende l’affidamento dell’appalto: nell’ex centro per le famiglie in via la Primogenita, tra la Lupa e la stazione di Piacenza, l’amministrazione comunale inaugurerà un nuovo spazio di sostegno per senzatetto, vagabondi, minori non accompagnati e altri soggetti in difficoltà. “Sarà l’avamposto dei servizi sociali”, annuncia l’assessore al welfare Nicoletta Corvi. E le tempistiche sono rapide: “Entro il 2023, il bando sarà affidato”.

Nelle scorse settimane, infatti, l’intervento di ristrutturazione dell’immobile è stato completato: in particolare i tecnici hanno realizzato una doccia nel bagno e una stanza aggiuntiva destinata a tre posti letto. Il servizio sarà gestito da un ente esterno al Comune, attraverso un’imminente gara di coprogettazione. Il piano, intitolato “Prins”, ha ottenuto un finanziamento europeo di circa 218mila euro su candidatura della precedente giunta Barbieri. Non un dormitorio o uno sportello d’ascolto: si tratterà invece di un vero e proprio “pronto soccorso” dei servizi sociali per fornire una risposta immediata nel momento in cui gli assistenti e le altre strutture non risultano in funzione.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: