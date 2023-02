Raineri-Marcora e Respighi, la Provincia prosegue le visite nelle scuole piacentine

Proseguono le visite della Provincia di Piacenza agli istituti scolastici situati in immobili di proprietà dell’ente di Corso Garibaldi. Nella mattinata di venerdì 24 febbraio le due nuove tappe al “Raineri-Marcora” e al “Respighi”, dove la presidente Monica Patelli è stata accompagnata dalla vicepresidente con delega a Edilizia scolastica, istruzione e diritto allo studio Patrizia Calza, dal dirigente del servizio Edilizia Jonathan Monti e dalla dirigente del servizio Istruzione e formazione Annamaria Olati. Con loro anche Andrea Tedaldi, responsabile unità organizzativa Provveditorato e Patrimonio, e i tecnici Matteo Bocchi e Roberto Dacrema del Servizio Edilizia.

Alla delegazione della Provincia la dirigente scolastica del Raineri-Marcora, Teresa Andena, ha illustrato – insieme al personale scolastico incaricato – molte delle aree più significative del campus: il vasto complesso, costantemente attenzionato da parte della Provincia con una serie di interventi, si estende intorno a undici palazzine.

Numerose le realtà da (ri)scoprire tra spazi interni – aule, laboratori e palestre – e all’aperto: nelle imprescindibili e curatissime cucine, e negli altri locali specificamente allestiti, studentesse e studenti imparano a preparare e a proporre al meglio una serie di delizie dolci e salate, oppure a come gestire un’agenzia viaggi, mentre all’esterno fervono le attività dell’azienda agricola e della serra e gli allenamenti dei piccioni viaggiatori premiati in gare nazionali convivono con il volo dei droni che monitorano lo stato di salute dei campi con fotocamere e software avanzatissimi.

Al Raineri-Marcora, poi, non mancano mai i nuovi arrivi, ad esempio il vitellino nato in questi giorni: esattamente come i pulcini di quaglia, affidati alle attente cure di ragazze e ragazzi e ad un incubatoio ad hoc nell’ambito di un progetto ideato da uno studente.

Dal verde della periferia, la delegazione della Provincia è tornata in centro città per dirigersi al liceo Respighi, che nel 2023 festeggia i 90 anni: ne hanno illustrato attualità e vicende storiche la dirigente scolastica Elisabetta Ghiretti e Ippolito Negri, presidente dell’associazione Amici del Respighi.

La scuola, realizzata su progetto del celebre architetto Luigi Moretti, sarà oggetto di un importante intervento di adeguamento antisismico che comporterà il temporaneo spostamento di diverse classi nei moduli didattici che saranno messi a disposizione dalla Provincia. Il cronoprogramma dei lavori e l’armonizzazione di essi con le attività didattiche e amministrative sono stati – insieme ad una panoramica tecnica generale – tra gli argomenti affrontati nel corso della visita al liceo, che ospiterà comunque una serie di iniziative per i diversi anniversari che caratterizzeranno 2023 (novantesimo compleanno dell’edificio più antico del Respighi e centesimo dell’istituzione dei licei scientifici in Italia), 2024 e 2025. Saranno definite in itinere le modalità di presenza della Provincia a questi eventi, occasione per una panoramica storica sulle rilevanti trasformazioni della città tra gli anni 20 e 30 del secolo scorso.

“Continuare ad approfondire la conoscenza dei singoli istituti superiori piacentini – sottolinea la presidente Monica Patelli – conferma il valore ed evidenzia la varietà e la specificità delle nostre realtà scolastiche. Ciascuna realtà ha una storia, un profilo e un know how che sono distintivi nel contesto di un’offerta formativa complessiva, riconosciuta come molto qualificata, che è tra i fiori all’occhiello del territorio”.

“Da parte degli uffici tecnici della Provincia – rimarca la vicepresidente Patrizia Calza – c’è, come sempre, la massima attenzione sui lavori di manutenzione ordinaria e sui cantieri in corso d’opera o a venire, ma anche sugli aspetti organizzativi ad essi connessi: l’obiettivo è sempre quello di garantire sicurezza e funzionalità, interferendo nella minor misura possibile con la quotidianità delle scuole”.