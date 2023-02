Scontro a Gerbido, donna incastrata liberata dai vigili del fuoco. Due feriti

Incidente a Gerbido, nel pomeriggio, all’incrocio tra Strada Borgoforte e Strada Leccacorvi. Due auto, per cause da chiarire si sono scontrare e una donna è rimasta incastrata nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato la giovane conducente. Ferito anche il conducente dell’altra vettura. Entrambi sono stati condotti in ospedale dalle ambulanze inviate dal 118.

La polizia locale ha regolato il traffico.