“Troppi camion, ci sono crepe nel muro”: protesta in via Allende a Castel San Giovanni

“Qui se crolla il muro di contenimento qui viene giù tutto”. Dhmiter Koci abita da oltre dieci anni in un condominio lungo via Allende a Castel San Giovanni. Pur essendo sempre stata via Allende una strada molto trafficata, negli ultimi anni il numero di mezzi pesanti che transita è cresciuto esponenzialmente.

“Le vibrazioni dei camion che passano a ogni ora del giorno e della notte – dice Koci – alla lunga hanno danneggiato l’asfalto del cortile qui davanti e hanno fatto crepare in più punti il muro di contenimento. Devono sbrigarsi a fare la tangenziale a Castel San Giovanni. Da quando io abito qui la continuano a promettere ma poi non si fa mai”.