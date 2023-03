Castel San Giovanni piange la cassiera Elisabetta Gaiaschi, scomparsa a 45 anni

Se n’è andata in silenzio a soli 45 anni Elisabetta Gaiaschi, con quello stesso sorriso discreto con cui per oltre vent’anni ha accolto i clienti del supermercato Basko di cui è stata una commessa di lungo corso. Dopo oltre due decenni di servizio spesi tra il punti vendita di San Nicolò, Castel San Giovanni e Borgonovo, Elisabetta era diventata un volto noto e soprattutto si era fatta voler bene da tutti. Prova ne è la folla di persone che ha assistito al suo funerale, in Collegiata a Castel San Giovanni.

“Elisabetta è stata una delle prime dipendenti di questo supermercato – ricordano le colleghe di lavoro -. Non le abbiamo mai sentito dire una parola cattiva o negativa su nessuno. Era gentile e disponibile con noi e anche con i clienti. Era discreta, mai una parola fuori posto e sempre corretta sul lavoro. Ci mancherà tanto”.