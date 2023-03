Diabetologia pediatrica, sessanta pazienti. Il più piccolo ha un anno e mezzo

Il più piccolo ha un anno e mezzo. È una malattia dei giovani il diabete di tipo 1, diagnosticato soprattutto negli under 30. Alla Diabetologia pediatrica che afferisce alla Pediatria dell’ospedale di Piacenza sono circa 60 i bambini e i ragazzi seguiti: “L’età è variabile – spiega Sara Riboni che ne è la referente – abbiamo pazienti molto piccoli, di un anno e mezzo, e ragazzini dell’età delle medie e delle superiori”.

Ogni anno sono pochi i nuovi casi registrati: “Circa quattro – spiega ancora Riboni – da un po’ di anni la malattia non è in aumento per fortuna. Detto questo però quelli diagnosticati in età pediatrica li seguiamo fino ai 18 anni e poi li “passiamo” alla Diabetologia”.

L’equipe della Diabetologia pediatrica conta diversi specialisti, oltre alla collaborazione con l’Associazione diabetici piacentini: oltre a Riboni che è pediatra, ci sono una dietista, una psicologa e un’infermiera “indispensabile perché – come spiega la referente del team – la vita di un diabetico è fatta di continue certificazioni indispensabili per la scuola e per lo sport”.