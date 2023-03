Verso l’8 marzo: incontro, concerto e spettacolo nel fine settimana a Piacenza

Un incontro con la Questura e uno psicoterapeuta, uno spettacolo e un concerto. È ricco il programma elaborato, nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale della donna, da Lilt e Rotary Club Farnese Piacenza. A presentarlo, in municipio, sono stati l’assessore alle Pari Opportunità Serena Groppelli, la presidente della Commissione delle Elette Gloria Zanardi e i rappresentanti delle realtà coinvolte.

Si incomincia sabato 4 al Teatro Trieste 34 che ospita per l’occasione due eventi: alle 20 c’è l’incontro con la Commissione speciale delle elette del Comune che vede intervenire il vicequestore e dirigente della divisione anticrimine della questura Angelo Di Legge e lo psicoterapeuta Antonio Mosti. Alle 21 invece è in programma lo spettacolo “Scene da processo per stupro” diretto da Filippo Arcelloni con la collaborazione di Stella Piazza per ideazione, comunicazione e organizzazione. Dopo lo spettacolo interverrà Micol Terni dell’associazione antiviolenza “La città delle donne di Piacenza”.

Domenica 5 invece, sempre al Teatro San Matteo alle 17.30, è in programma “Alice, Irene, Lili Marleen e La Donna Cannone” (ingresso libero): si tratta di un concerto-spettacolo che vede salire sul palco il gruppo piacentino “Quattro amici al bar”.