Bando sport: Alta Val Nure perde 300mila euro. “Abbiamo avuto poco tempo”

Torneranno nelle casse della regione i 300mila euro del progetto “Sporting Valley; infrastrutture di rete per lo sport in Val Nure” che erano stati assegnati ai quattro comuni dell’Alta Val Nure nel giugno 2022 dal “Piano regionale per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva” ed arrivati nelle casse comunali nel mese di ottobre.

Ciascun Comune (Ponte dell’Olio, Bettola, Farini e Ferriere) avrebbe beneficiato di 75mila euro per cofinanziare progetti di rifacimento, ampliamento ed efficientamento di alcune loro strutture ed aree sportive. La proroga chiesta per la dilazione dei termini di presentazione dei progetti esecutivi e la relativa aggiudicazione dei lavori non è stata accolta.

“Non c’è stato un diniego – spiega il sindaco di Ponte dell’Olio, Alessandro Chiesa, capofila del progetto -, ma semplicemente un silenzio che ha fatto scadere i termini. Riteniamo che quanto avvenuto non sia da imputare né agli amministratori né agli uffici. Ci sono stati dati solamente circa 70 giorni per poter redigere tutti i progetti esecutivi ed espletare la gara, quando per altri bandi sono stati concessi più di 180 giorni”.

ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’