Castel San Giovanni, procedono i lavori per la sede unica degli uffici comunali

Il sogno di riunire tutti i servizi comunali in un’unica sede, accessibile anche ai disabili, sta per concretizzarsi. Un’intera ala delle ex scuole cardinale Casaroli di piazza XX Settembre, destinate a ospitare tutti gli uffici comunali oggi disseminati in diverse sedi, è stata ristrutturata e i lavori procedono anche nell’alta “gemella”.

Nel frattempo l’amministrazione comunale ha ricevuto il disco verde per accendere un mutuo da 900 mila euro che servirà a completare l’intero progetto che, una volta ultimato, sarà costato oltre cinque milioni di euro.

Entrando nella parte delle ex scuole dove i lavori sono stati ultimati il cambio è impressionante. Le scale di marmo bianco e grigio richiamano il disegno del precedente pavimento. Le stanze sono bianche con porte e infissi di nuova generazione. Lo stesso per gli impianti totalmente rifatti. Uno degli aspetti più interessanti è l’ascensore che consentirà l’accesso anche a chi ha problemi a muoversi. Cosa quest’ultima che nell’attuale sede è impossibile.