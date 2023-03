Comandante regionale della Guardia di Finanza Maccani: “Difendere l’economia sana”

Il comandante regionale dell’Emilia Romagna della Guardia di Finanza – generale di divisione Ivano Maccani – ha fatto visita al comando provinciale di Piacenza.

Nel corso dell’incontro ha sottolineato il ruolo strategico della Guardia di Finanza quale forza di polizia economico-finanziaria a garanzia della legalità e a contrasto dei fenomeni illeciti che indeboliscono il tessuto economico nazionale. L’alto ufficiale ha poi evidenziato come, in virtù del mutato scenario geopolitico e dei conseguenti riflessi negativi che hanno pesantemente indebolito il potere d’acquisto delle famiglie, l’azione del Corpo assuma un valore fondamentale per la corretta attuazione delle misure di rilancio dell’economia, a tutela degli interessi del Bilancio dell’Unione Europea, dello Stato e degli Enti locali.

“In tal senso – ha ribadito Maccani – alle Fiamme Gialle piacentine è affidata la delicata missione di difendere l’economia sana della provincia ponendo la massima attenzione sulle attività investigative rivolte al corretto impiego delle ingenti risorse destinate ai progetti finanziati con il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR); un mandato che non può che dipendere dalle alte specificità tecniche e professionali che contraddistinguono il Corpo”.

In seguito il comandante provinciale ha illustrato le principali attività operative in corso di esecuzione soffermandosi sulle peculiarità che connotano il territorio piacentino.

A conclusione della visita il generale Maccani si è recato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore per partecipare alla cerimonia di inaugurazione del Dies Academicus.