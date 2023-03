Corte Brugnatella, residente invalido bloccato in casa dalla neve: “Aiutatemi”

“Quando nevica, a Pieve di Montarsolo il comune non fa il servizio di spazzaneve per le vie del paese. E così chi è anziano o ha una disabilità, come nel mio caso, è costretto a restare chiuso in casa e rinunciare alle visite mediche programmate”. Torna a denunciarlo un residente che vive nella piccola frazione di Corte Brugnatella da otto anni e che nei giorni scorsi, anche in occasione dell’ultima modesta nevicata, si è trovato una quindicina di centimetri di manto bianco sulla strada comunale davanti a casa. Secondo il comune, però, le strade sarebbero troppo strette per un qualsiasi spartineve, ampie meno di tre metri. “Ma allora – si chiede il residente – come potrei fare in alternativa?”.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’